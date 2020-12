Tuttosport, Romagnoli cuore di capitano: «Fascia indossata da campioni»

Tuttosport, Romagnoli ha da poco festeggiato le duecento presenze in rossonero, ponendosi come obiettivo quello di raggiungere i predecessori

Tuttosport, Romagnoli ha da poco festeggiato le duecento presenze in rossonero, ponendosi come obiettivo quello di raggiungere i predecessori, quelli illustri, quelli che hanno fatto la storia del Milan.

CUORE DI CAPITANO- “Romagnoli cuore di capitano”. Così il quotidiano piemontese a pag. 19 che poi aggiunge: “Con il Celtic 200 presenze in rossonero, vuole seguire la squadra tracciata da Baresi e Maldini”.

UN PUNTO DI PARTENZA- «Duecento partite vogliono dire tante cose, lo vedo come un punto di partenza e non come un punto d’arrivo. Spero di farne altre duecento se non di più, sono sempre orgoglioso di essere il capitano del Milan, darò sempre il mio massimo ad ogni gara». Così a Sky e Milan TV, il quotidiano riporta poi le parole relative al momento in cui Gattuso gli diede la fascia.