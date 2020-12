Tuttosport, Milan: L’Europa fa l’esame ai giovani. Turn over con lo Sparta

Tuttosport, focus sulle idee di Pioli in occasione della gara con lo sparta Praga, testa già al campionato e turn over senza dubbio

Tuttosport, focus sulle idee di Pioli in occasione della gara con lo sparta Praga, testa già al campionato e turn over senza dubbio. A pag. 22 del quotidiano piemontese un occhio a quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico rossonero in occasione dell’ultima gara di Europa League. Le immagini ci fanno vedere Hauge e Castillejo ma molto probabilmente anche altri.

LE ALTERNATIVE- Conti, Dalot, Castillejo e Brahim Diaz, c’è solo l’imbarazzo della scelta per Pioli che negli ultimi tempi ha espresso tacito ringraziamento a Maldini per avergli fornito una panchina adeguata a sostenere al meglio tutte le competizioni in programma.