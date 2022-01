Tuttosport: Ibrahimovic Giroud, la coppia non scoppia più

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha trovato il modo di far convivere Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Simili fisicamente ma tatticamente diversi

Il Milan ha trovato come far convivere Ibrahimovic e Giroud. La coppia non scoppia più. Finalmente disponibili entrambi spesso fanno staffetta. Lo riporta Tuttosport.

Il francese ha segnato dopo otto minuti alla Roma, Zlatan ne ha impiegati soltanto due per sbloccare la gara di Venezia. Simili fisicamente, ma diversi tatticamente: così Pioli ha diverse alternative in più.