Theo-Leao valgono 100 milioni: il Milan vola a sinistra

Theo Hernandez e Leao sono i giocatori top player del Milan. I due secondo la Gazzetta dello Sport valgono rispettivamente 50 milioni di euro a testa

Theo Hernandez e Rafael Leao sono, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i top player del Milan. Il Diavolo vola a sinistra con il portoghese e francese che varrebbero rispettivamente 50 milioni a testa (100 in totale).

Stefano Pioli considera entrambi ottimi giocatori ma non ancora top player, il motivo è uno solo: non vuole assolutamente che perdano la testa e inizino a sopravvalutarsi. Il tandem di sinistra in Italia non ha eguali per ritmo, velocità, creatività tattica e occasioni da gol.

Fra Theo e Rafael c’è una bella intesa. Si cercano e si muovono l’uno in funzione dell’altro: quando il terzino decide di accentrarsi, creando superiorità in mezzo, l’attaccante resta più largo. Se il francese va verso il fondo, al contrario, il portoghese incrocia verso la porta.