Tuttosport: “Ibra adotta Leao. Piatek in Premier, l’Aston Villa sul Polacco”

Tuttosport, Giovedì 9 Gennaio, in taglio basso il mercato rossonero ma non solo, c’è anche Ibra in prima pagina, sempre più vicino a Leao

Tuttosport, il Milan in taglio basso, i rossoneri accolgono l’interesse dell’Aston Villa per Piatek, probabilmente come una grande occasione, data l’enorme difficoltà del centravanti polacco nel trovare una via d’uscita al periodo nero.

IBRA E LEAO- “Ibra adotta Leao. Piatek in Premier, l’Aston Villa sul Polacco”. Titola così l’edizione odierna del quotidiano, a sottolineare come i due si stiano affiatando sempre di più.