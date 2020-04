Tuttosport – André Silva verso la permanenza all’Eintracht, Rebic…

Tuttosport: mercoledì 22 aprile, la permanenza in terra tedesca di André Silva, consente al Milan di tenersi stretto Ante Rebic

André Silva, intervenuto ieri ai microfoni di Bild, ha svelato di trovarsi molto bene all’Eintracht, tanto da voler restare molto a lungo.

Come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, A questo punto anche Ante Rebic resterà in rossonero per la gioia del Milan e dei suoi tifosi. Il croato, dopo un inizio opaco, da quando è giunto Ibrahimovic, si è letteralmente trasformato in una macchina da gol, siglando sette reti stagionali.