Calciomercato Milan: «Qui mi trattano bene, mi piacerebbe restare»

Calciomercato Milan: André Silva torna a parlare del suo futuro. Nelle ultime gare in Bundesliga era tornato a segnare e ora…

Ai microfoni di Bild, torna a parlare del proprio futuro André Silva, ex giocatore rossonero, in prestito attualmente all’Eintracht Francoforte. Il portoghese ha voluto sottolineare un aspetto importante in ottica calciomercato.

«Qui mi trattano bene. Mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a restare. Ero in ottima forma ultimamente ma in un momento come questo, in cui tutti stanno combattendo la pandemia, non riesco a pensarci. Tutto ciò che conta è la salute delle persone».