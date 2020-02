Tutti uniti per il derby, la dirigenza al completo a Milanello

Tutti uniti per il derby. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara erano presenti quest’oggi a Milanello

Tutti uniti per il derby. Non è il titolo di una nuova commedia, ma l’atteggiamento dei rossoneri in vista del difficile derby della prossima giornata. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara erano presenti quest’oggi a Milanello per incoraggiare la squadra.

Riscaldamento, torello a centrocampo e partitella sotto gli occhi dei tre dirigenti milanisti. Stefano Pioli poi ha mandato tutti sotto la doccia. L’appuntamento è per domani mattina, quando i ragazzi faranno colazione insieme e punteranno sugli esercizi tattici e gli schemi. Probabile presenza ancora della dirigenza.