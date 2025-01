Turci sulla lotta scudetto: «Ho la mia favorita, però credo che sarà una corsa a tre squadre». Le sue recenti dichiarazioni

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24 per parlare di Milan. Di seguito le sue parole sulla lotta scudetto.

Invece, parlando di panchine, quale squadra è la più calda? Chi si fa più sentire?

«L’Inter è la più forte in assoluto, il Napoli avendo solamente 17 partite, se non dovesse avere intoppi fisici nei suoi uomini migliori, se la può giocare. La squadra di Conte ha la capacità di portarsi gli episodi dalla propria parte. Vince anche partite che non merita, ma poi chi porta a casa i 3 punti alla fine ha sempre ragione. Non mi sorprenderebbe se ritornasse a giocarsi qualcosa di importante anche l’Atalanta, ogni volta che viene messa in secondo piano torna protagonista. La favorita però resta l’Inter».