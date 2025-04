Turci a MilanNews24: «La stagione con la vittoria della Coppa Italia? Penso questo»

Turci in esclusiva a MilanNews24 ha detto sulla stagione dei rossoneri in caso di vittoria della Coppa Italia

Tommaso Turci, in esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua sulla stagione del Diavolo, definendola insoddisfacente anche in caso di vittoria della Coppa Italia.

LE PAROLE – «La stagione anche con la vittoria della Coppa Italia non sarà mai soddisfacente, né per tifosi né per la società. Perché sappiamo anche dal punto di vista economico quanto ti porta la super Champions League. Vincere la Coppa ti porterebbe comunque a fare l’Europa League, che non è detto possa arrivare tramite il campionato. Il Milan a mio avviso non può permettersi di restare fuori dalla coppe. Poi sappiamo tutti che LA partita è il derby di fine mese. Però, anche con due trofei, la stagione non sarebbe del tutto soddisfacente».

