Turchia Italia 2-3, vittoria di misura: 90 minuti ed un assist per Tonali

Turchia Italia 2-3, vittoria di misura per gli azzurri a Konya: 90 minuti ed un assist per il rossonero Tonali

Sandro Tonali in campo per tutto il match dell’Italia contro la Turchia. Gli azzurri vincono di misura per 2-3 con reti di Acerbi e doppietta di Raspadori. Gara aperta dal gol di Under su papera di Donnarumma.

Il centrocampista del Milan ha messo lo zampino sul secondo gol azzurro recuperando palla in zona alta e servendo l’assist del gol del vantaggio.