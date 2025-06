Tudor rinnova con la Juve: è ufficiale. In passato era stato accostato anche al Milan

Tudor, tecnico croato accostato anche alla panchina del Milan nelle scorse settimane, ha rinnovato il contratto con la Juve fino al 2027

La Juventus ha ufficializzato un’importante notizia che farà esultare i tifosi bianconeri: Igor Tudor ha firmato il rinnovo di contratto con il club. La notizia, anticipata da diverse fonti e ora confermata dalla società torinese, segna un nuovo capitolo nella storia tra il tecnico croato e la Vecchia Signora. Il legame tra Tudor e la Juventus si estenderà fino al 2027, con un’opzione per la stagione successiva, il 2028. L’annuncio, secondo quanto riportato anche dall’ANSA, pone fine a settimane di speculazioni e garantisce stabilità alla panchina bianconera.

“Qualche mese fa è stato riannodato il filo della storia di Igor Tudor alla Juventus, ora ad attenderlo ci sono nuove pagine da scrivere: la bella notizia è che continueremo a farlo insieme”, questo l’augurio espresso dalla società al suo allenatore, un messaggio che sottolinea la fiducia e la sintonia tra le parti. Un rapporto che, sebbene di recente formazione sulla panchina principale, affonda le radici nel passato di Tudor come giocatore bianconero, un dettaglio che rende il suo ritorno ancora più significativo e carico di aspettative.

L’arrivo di Tudor a metà marzo, in sostituzione di Thiago Motta, ha rappresentato un momento di svolta per la Juventus. In un periodo di grande pressione e incertezza, il tecnico croato ha preso le redini della squadra e ha saputo imprimere un’impronta chiara e decisa. Il suo bilancio, in sole nove panchine, parla chiaro: cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Una media punti di 2 a gara, che testimonia la sua capacità di ottenere risultati immediati e di ridare verve e compattezza al gruppo. Questi numeri non solo hanno convinto la dirigenza a proporre il prolungamento del contratto, ma hanno anche rafforzato la convinzione che Tudor sia l’uomo giusto per guidare la Juventus verso nuovi successi.

Va ricordato che la figura di Igor Tudor è stata negli ultimi anni oggetto di interesse da parte di diversi top club italiani. Non è un mistero che il suo nome sia stato accostato in passato anche alla panchina del Milan, un’indicazione ulteriore del valore e dell’appeal del tecnico croato nel panorama calcistico europeo. Tuttavia, la sua scelta è ricaduta sulla Juventus, un club con cui ha un legame speciale e dove può continuare a costruire un progetto ambizioso.

La conferma di Tudor rappresenta un segnale forte da parte della Juventus, che punta sulla continuità e sulla visione tattica del suo allenatore. Con un contratto blindato e l’opzione per un ulteriore anno, il club e il tecnico avranno il tempo e la serenità necessari per pianificare il futuro, con l’obiettivo di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. I tifosi, ora, possono guardare alle prossime stagioni con rinnovato entusiasmo, fiduciosi che Igor Tudor saprà continuare a scrivere pagine importanti della storia bianconera.