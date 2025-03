Tudor Juventus, ora è anche ufficiale: Thiago Motta è stato esonerato con effetto immediato. Le ultimissime sui rossoneri

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve. Di seguito il comunicato ufficiale, da qui a fine stagione si giocherà l’accesso alla prossima Champions League anche con il Milan.

COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro».