Tsadjout vicino al Cittadella, il Milan lo cede in prestito

Frank Tsadjout è molto vicino al trasferimento al Cittadella. Il Milan continua la propria strategia di mandare a giocare in prestito

Frank Tsadjout è molto vicino al trasferimento al Cittadella. L’attaccante, rientrato dal prestito in Belgio allo Charleroi, verrò girato in prestito dal Milan ai veneti. Il Cittadella è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Diaw e avrebbe chiesto al Milan il centravanti. Domani dovrebbe arrivare le firme a conclusione dell’operazione di mercato. Il Milan continua la propria strategia di mandare a giocare in prestito i propri talenti per farli maturare nel minor tempo possibile. Un giorno i migliori torneranno alla base.