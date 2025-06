Trofeo Silvio Berlusconi, Piovono conferme! Ecco quando si disputerà. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La tradizione in memoria di Silvio Berlusconi continua. Milan e Monza, le due squadre legate indissolubilmente alla figura del compianto presidente, hanno confermato l’intenzione di disputare anche quest’estate il Trofeo Silvio Berlusconi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, sottolineando come l’appuntamento stia diventando un classico del precampionato, un omaggio sentito e doveroso a colui che ha segnato la storia di entrambi i club.

I rossoneri, infatti, saranno impegnati pochi giorni prima nel terzo turno di Coppa Italia, con una data ipotizzata per il 16 agosto, probabilmente a San Siro contro il Bari. Subito dopo il Trofeo Berlusconi, nel weekend del 23-24 agosto, ci sarà l’esordio in Serie A per la squadra di Massimiliano Allegri, che affronterà in casa la Cremonese. Questo incastro di impegni rende cruciale la scelta della data, per permettere al Milan di gestire al meglio la preparazione e i carichi di lavoro.