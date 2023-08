Probabile formazione Monza Milan: Pioli non ha dubbi sulle scelte. Il tecnico conferma l’11 titolare delle amichevoli statunitensi

Questa sera alle ore 21, all’U-Power Stadium, Milan e Monza si sfideranno per il Trofeo Berlusconi, una partita dedicata all’ex Presidente delle due squadre scomparso di recente, Silvio Berlusconi.

In questa occasione, Stefano Pioli non ha dubbi sulla formazione da schierare. Si porta gli strascichi di quanto visto dalla tournée statunitense, senza cambiare alcun uomo. La novità è la presenza di Kalulu sulla destra al posto dell’infortunato Calabria. Titolare Krunic, nonostante le voci di mercato. In attacco, il tridente è lo stesso delle ultime settimane, mentre Chukwueze e Okafor saranno in panchina, pronti a fare qualche minuto. Ecco la probabile formazione, come riportata da La Gazzetta dello Sport:

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli