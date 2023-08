Trofeo Berlusconi, l’iniziativa di Milan e Monza! Il comunicato. Le due squadre si sfideranno nella prima edizione con un patch speciale

Il Milan e il Monza promuovono una nuova iniziativa per il Trofeo Silvio Berlusconi, in scena domani sera alle ore 21:00. Il comunicato riportato da acmilan.com:

IL COMUNICATO – Domani sera Milan e Monza si affronteranno nella prima edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi“, con fischio d’inizio in programma alle 21.00 e diretta TV su Canale 5 e, all’estero, su Mediaset Italia.

Le due squadre scenderanno in campo, davanti al tutto esaurito dell’U-Power Stadium di Monza, indossando maglie decorate da una patch speciale, che saranno messe all’asta sul sito matchwornshirt.com già a partire dall’inizio del match. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà a un progetto emergenziale in Emilia-Romagna per il ripristino di un campo d’allenamento e di uno da gioco dell’AC Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile.

Fondazione Milan promuove l’accesso allo sport per ragazzi e ragazze di qualsiasi età e a ogni livello. L’iniziativa dedicata all’AC Solarolo ha l’obiettivo, dunque, di restituire un pezzo di normalità ai giovani sportivi dell’Emilia-Romagna, che hanno vissuto settimane difficili dopo l’alluvione che ha colpito la regione nel mese di maggio.