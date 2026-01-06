Trinchera è sicuro: «Camarda? Credo nel valore dei nostri attaccanti»

Trinchera si espone: Camarda è al centro dell’analisi del direttore sportivo salentino, convinto che il giovane talento troverà presto la via del gol

Il sipario sulla diciannovesima giornata di Serie A Enilive si alza allo Stadio Via del Mare, dove il Lecce affronta la Roma nell’ultimo atto del girone di andata. Nel febbrile pre-partita, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto Stefano Trinchera, l’esperto direttore sportivo dei pugliesi, per fare il punto sulla sfida e sulle strategie di mercato. L’attenzione si è spostata inevitabilmente sul rendimento offensivo della squadra, con un focus particolare su Francesco Camarda, il giovanissimo centravanti prodigio di proprietà del Milan, attualmente in prestito nel Salento per maturare esperienza nella massima serie.

Trinchera ha ribadito la massima fiducia nei confronti del parco attaccanti, nonostante una prima parte di stagione caratterizzata da poche reti dei centravanti. Secondo il dirigente, il valore di Francesco Camarda — il più giovane esordiente nella storia del campionato italiano — e del compagno Nikola Stulic, possente attaccante serbo arrivato per dare fisicità al reparto, non è in discussione. La società del presidente Sticchi Damiani è consapevole delle difficoltà realizzative tipiche della Serie A, ma resta convinta che i frutti del lavoro emergeranno nel girone di ritorno.

Parallelamente, il dirigente salentino ha voluto caricare l’ambiente in vista dello scontro con i giallorossi. In un campionato estremamente competitivo, il Lecce non può permettersi cali di tensione, specialmente contro le “grandi”. La strategia è chiara: pazienza verso i giovani talenti scuola Milan e cuore oltre l’ostacolo per raggiungere l’obiettivo salvezza.

LECCE ROMA – «Non possiamo permetterci di mollare, il campionato di Serie A è molto tosto e anche oggi siamo qui a combattere contro un’altra grande squadra».

CAMARDA E STULIC – «Non ci fasciamo la testa, perché crediamo molto in questi ragazzi che sono attaccanti di valore: in Serie A è difficile per tutti fare gol ma aspettiamo tempi migliori, sia Camarda che Stulic possono dare il loro contributo per la salvezza».