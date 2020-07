Triangolo di mercato per Schick: c’è un’avversaria in più per il Milan

Triangolo di mercato per Patrick Schick. Come noto i rossoneri sono fortemente interessati all’ex centravanti della Sampdoria

Triangolo di mercato per Patrick Schick. Come noto i rossoneri sono fortemente interessati all’ex centravanti della Sampdoria, ora in Bundesliga nella fila del Lipsia. Il giocatore è stato voluto in Sassonia proprio da Ralf Rangnick che ora punta a portarlo a Milano. Tuttavia, il Bayer Leverkusen sarebbe in procinto di vendere Havertz al Chelsea per un cifra astronomica: questo budget verrebbe subito reinvestito sul mercato proprio per Schick. A quel punto i rossoneri non parteciperebbero ad aste e si concentrerebbero maggiormente su Jovic.