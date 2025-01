Calciomercato Milan, la critica di Trevisani: «Walker vedremo con che testa arriva. Il problema è questo»

Calciomercato Milan, Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha commentato così l’operazione Walker

Riccardo Trevisani, nel corso di ‘Fontana di Trevi’, ha commentato così il calciomercato del Milan. Queste le sue parole:

«Non so Walker in che condizioni e con che testa arriva, conosciamo la testa fuori dal campo, conosceremo quella in campo. Peggio di Emerson Royal è difficile Il problema è che tu fai una scelta: ha Calabria e Florenzi, che poi si rompe il ginocchio, e prendi Emerson Royal mandando via Kalulu».