Trevisani e Sabatini discutono ancora su Allegri. Al centro ci sono le parate di Maignan e… la differenza con la Juventus

Trevisani discute ancora con Sabatini a Pressing: Allegri, Spalletti, le parate di Maignan e i quattro rigori di differenza con la Juventus

Il post-partita di SportMediaset si è trasformato in un campo di battaglia dialettico tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini riguardo il rendimento della Juventus di Luciano Spalletti. Al centro della discussione, il confronto diretto con il Milan di Massimiliano Allegri e il peso degli episodi stagionali. Mentre Sabatini ha definito i risultati della Juve come «negativi, è un dato di fatto», Trevisani ha risposto con forza portando l’attenzione sulla casualità dei tiri dagli undici metri e sull’impatto dei singoli portieri.

Trevisani, l’analisi dei punti: il peso di Maignan e gli errori di David e Locatelli

Secondo la tesi di Trevisani, la distanza in classifica tra le due squadre sarebbe puramente episodica e legata alla gestione dei tiri dal dischetto. «La Juventus ha quattro punti in meno per i rigori sbagliati da David e Locatelli. Il Milan ne ha quattro in più per i rigori parati da Maignan», ha spiegato il giornalista, aggiungendo che senza questa variabile le due formazioni si troverebbero quasi appaiate a 58 e 59 punti. Per Trevisani, dunque, non si può parlare di stagione deludente per Spalletti se la differenza la fanno solo quattro esecuzioni.

La replica di Sandro Sabatini non si è fatta attendere, visibilmente stizzito dalla semplificazione del collega: «La dovete fare finita che Allegri è tutto e solo perché ha Maignan e Spalletti è solo per colpa dei rigori. Non state raccontando quello che si vede». Il dibattito riflette la spaccatura nell’opinione pubblica tra chi vede nei 63 punti del Milan un merito della gestione tecnica e chi, come Trevisani, ritiene che «ci sono quattro rigori a spostare 8 punti», livellando di fatto il valore espresso in campo dalle due grandi rivali.