Trevisani: «Quest’anno a volte il Milan gioca in dieci con Kessie»

Riccardo Trevisani dice la sua ai microfoni di Pressing sul momento di Franck Kessie. Ecco le sue parole:

«L’anno scorso Kessie ha fatto una stagione strabiliante, sembrava che il Milan giocasse in 12. Quest’anno invece a volte sembra che giochi in 10 con l’ivoriano in campo che è irriconoscibile. Tanto è vero che sta ruotando come se fosse un giocatore normale e non è mai stato un giocatore normale. Colpa della questione contratto? Lui non sta facendo bene, così come Insigne al Napoli. A parte Vlahovic, nessuno di quelli che hanno un problema con il contratto stanno facendo bene»