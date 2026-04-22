Trevisani non fa sconti: «Il 2026 di Pulisic è inguardabile. La svolta negativa avviene a Firenze quando…»

Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del momento negativo di Christian Pulisic: le sue parole

La stagione di Christian Pulisic sta vivendo un paradosso tecnico che interroga l’intero ambiente rossonero. Se da luglio a dicembre l’attaccante statunitense è stato probabilmente il miglior giocatore dell’intero campionato, oltre che il leader indiscusso del Milan, l’inizio del nuovo anno ha restituito un calciatore irriconoscibile. Da gennaio a oggi, infatti, il tabellino segna ancora quota zero, prolungando un digiuno preoccupante anche nell’ultimo turno disputato a Verona. Il calo di rendimento dell’esterno è diventato uno dei temi centrali per Massimiliano Allegri, che ha assoluto bisogno della qualità del suo numero 11 per il finale di stagione.

Trevisani, la sua analisi: «Il suo 2026 non è guardabile»

Il momento buio dello statunitense è stato analizzato approfonditamente a Cronache di Spogliatoio dal giornalista Riccardo Trevisani, che ha individuato un preciso momento di rottura psicologica nella stagione del giocatore.

«Il 2026 di Pulisic non è guardabile» ha esordito Trevisani, rintracciando l’origine della crisi in una serata specifica: «Io credo che lui abbia svoltato negativamente a Firenze quando si è mangiato quella sequela di gol insopportabili nel primo tempo contro la Fiorentina. Da quel momento in poi non è più uscito dal tunnel». Anche la prova fornita al Bentegodi non ha convinto il telecronista: «Anche a Verona l’unica cosa bella che fa è quella palla che lascia a Fofana per la ripartenza nel primo tempo. Fa delle cose mostruose e quindi non ti spieghi perché non succedono: non me lo spiego». In conclusione, Trevisani ha definito Pulisic come: «Un giocatore straordinario che sta avendo la continuità nella discontinuità».