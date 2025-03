Trevisani perplesso sul Milan: «Faccio fatica a comprendere questa scelta presa da Conceicao, non me la spiego». Le ultimissime

A pochi minuti dal termine del match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Riccardo Trevisani – a Pressing – ha mostrato tutte le sue perplessità. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Se la fischi dal primo all’ultimo minuto non l’aiuti questa squadra. Ma perché Maignan esce in quel modo su un giocatore che sta andando sul fondo? Pavlovic non doveva entrare in quel modo. Ma poi chiedo perché Tomori è diventato il quarto centrale del Milan?»