Trevisani e la critica al Milan: «Hanno giocato tutti male, perfino Modric. Ai rossoneri è mancato tutto, era una partita irripetibile perché…»

Trevisani, intervenuto a Pressing, ha parlato così del Milan di Allegri dopo la disfatta avvenuta contro la Lazio in campionato

Dagli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha espresso un giudizio durissimo sulla disfatta del Milan all’Olimpico, sottolineando come le colpe non possano essere circoscritte al solo Rafael Leao. Il giornalista ha evidenziato una mediocrità collettiva che ha coinvolto anche i leader più attesi della formazione di Massimiliano Allegri: «La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore. A parte Pavlovic e Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male. Perfino Modric ha giocato male. La Lazio aveva tante assenze, ma al Milan è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamento».

Trevisani, l’occasione sprecata e il crollo di “Capitan America”

Secondo Trevisani, l’errore più grave dei rossoneri è stato non cogliere il momento di debolezza dell’Inter di Cristian Chivu, sciupando un’opportunità che potrebbe non ripresentarsi: «Non hanno capito che questa era una partita irripetibile perchè con l’Inter in queste condizioni una partita così non ti ricapita più. E’ una partita difficile da spiegare».

L’affondo finale è stato però riservato a Christian Pulisic, il cui calo di rendimento è stato definito preoccupante, nonostante attiri meno critiche rispetto al compagno di reparto portoghese per via del diverso linguaggio del corpo: «Pulisic non segna da tre mesi. Poi ha un atteggiamento che ti fa incazzare di meno perchè Leao ciondola e ride e quindi è più facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic negli ultimi tre mesi è drammatico». Un’analisi che sposta il focus dai singoli alla crisi d’identità di una squadra che sembra aver smarrito la propria rotta nel momento decisivo della stagione.