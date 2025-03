Trevisani ha le idee chiare sul gioco del Milan e sulla contestazione: le sue opinioni! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Trevisani a Pressing dopo Milan Lazio.

PAROLE – “Sembra che il Milan non possa giocare senza Joao Felix per nemmeno un tempo. Il Milan era in balia della Lazio e il cambio Musah-Joao Felix è stato ancora più disequilibrante. Il Milan sembra gli Harlem Globetrotters, giocano per lo spettacolo ma non c’è mai un’idea tattica di equilibrio.

La contestazione dei tifosi? Questa squadra non è fatta da giocatori come Seedorf, Kakà e Ronaldinho. Se la fischi dal primo all’ultimo minuto non l’aiuti. Ma perchè Maignan esce in quel modo su un giocatore che sta andando sul fondo? Pavlovic non doveva entrare in quel modo. Ma poi chiedo perchè Tomori è diventato il quarto centrale del Milan?“.