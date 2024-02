Trevisani si sbilancia: «De Ketelaere ottimo acquisto di Maldini e Massara, Pioli ha delle colpe»

Il giornalista e telecronista, Riccardo Trevisani, si è espresso sull’esplosione di De Ketelaere all’Atalanta e le colpe del Milan

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio nel corso di “Fontana di Trevi”, Riccardo Trevisani è tornato a parlare dell’ottimo rendimento avuto finora da Charles De Ketelaere all’Atalanta. Scontato il riferimento alla stagione deludente vissuta lo scorso anno dal belga al Milan, sottolineando le colpe dei rossoneri e di Pioli.

PREMESSA – «Intanto una premessa fondamentale: rimane un ottimo acquisto della coppia Maldini-Massara che è stata sbertucciata per averlo comprato. Non credo abbiano comprato un giocatore scarso, sarà la carriera a dirci se sarà il De Ketelaere di Bergamo o del Milan, nel lungo periodo. Poi io continuo a pensare che sia un grande giocatore perché ha la visione di calcio dei grandi giocatori».

CARATTERE – «Dopodiché giustamente si può sottolineare che per buona parte al Milan e anche all’inizio a Bergamo sono “mancate un po’ di palle”. Secondo me è una questione principalmente di carattere, poi il popolo ha bisogno di dire che è “tutta colpa di Pioli”. Non è vero, però io come ti dico che ha delle colpe sulla stagione del Milan, sugli errori difensivi, sugli infortuni, dico anche che ha delle responsabilità. De Ketelaere ci ha messo tanto del suo per non esplodere prima».

GASPERINI MEGLIO DI PIOLI? – «Dopodiché giustamente si può sottolineare che per buona parte al Milan e anche all’inizio a Bergamo sono “mancate un po’ di palle”. Secondo me è una questione principalmente di carattere, poi il popolo ha bisogno di dire che è “tutta colpa di Pioli”. Non è vero, però io come ti dico che ha delle colpe sulla stagione del Milan, sugli errori difensivi, sugli infortuni, dico anche che ha delle responsabilità. De Ketelaere ci ha messo tanto del suo per non esplodere prima».