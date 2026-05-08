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Trevisani critica il Milan di Allegri: «Una squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente»

Published

2 ore ago

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Il giornalista Riccardo Trevisani seduto sul divano degli studi di Cronache di Spogliatoio

Trevisani critica il Milan di Allegri: «Una squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente». Segui le ultimissime

A fare il punto sulla crisi del Milan è intervenuto il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani. Secondo Trevisani, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri sta proponendo un calcio ‘terrificante’. Le sue parole:

PAROLE – «E’ una squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente, terribile. Ma è un calcio che non c’entra niente con quello che si sta facendo. E qui siamo nel paese dove anziché dire «accidenti quanto gioca male il Milan, ma che fa il suo allenatore?» Diciamo «sì, però la diagonale di Nuno Mendes a PSG, Bayern Monaco non è stata fatta bene, in Italia non sarebbe successo». Ma in Italia facciamo morire. In Italia facciamo morire. Siamo dietro nel ranking, fuori dalle prime dieci, non facciamo una vittoria in Champions da 16 anni, non facciamo bene con la nazionale se fai eccezione nel 2021, da sempre non partecipiamo ai mondiali, giochiamo un calcio terrificante».

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