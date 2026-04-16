Trasferta vietata a Verona, arriva l’esito del ricorso presentato all’AIMC: ecco il comunicato e tutti i dettagli

Trasferta vietata a Verona, dopo tanta attesa arriva l’esito del ricorso presentati all’AIMC: ecco il comunicato e i dettagli

Niente Bentegodi per i tifosi del Milan residenti in Lombardia. Il Presidente del TAR del Veneto ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dall’AIMC (Associazione Italiana Milan Club) contro il divieto di trasferta in vista della sfida di domenica tra l’Hellas Verona e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Nonostante il pool legale avesse contestato duramente il decreto della Prefettura di Verona e gli atti correlati di Questura, CASMS e Osservatorio, i giudici amministrativi hanno dato priorità assoluta alle esigenze di ordine pubblico, confermando il blocco per i residenti nella regione lombarda.

Trasferta vietata a Verona, delusione AIMC: bocciata anche l’ipotesi per i possessori di “Cuore Rossonero”

La decisione ha generato profonda amarezza tra i sostenitori del Diavolo. L’AIMC aveva avanzato anche una richiesta subordinata per permettere l’accesso almeno ai tifosi fidelizzati, ovvero i possessori della tessera Carta Cuore Rossonero, richiamando precedenti misure adottate in contesti simili. Tuttavia, il tribunale amministrativo non ha accolto nemmeno questa apertura, lasciando i tifosi lombardi fuori dai cancelli dello stadio scaligero.

Trasferta vietata a Verona, il comunicato ufficiale

L’AIMC ha espresso la propria rabbia attraverso una nota ufficiale, sottolineando come il provvedimento sia stato ritenuto insoddisfacente: «In data odierna il Presidente del Tar Veneto, ha respinto il ricorso dell’ A.I.M.C in merito alla richiesta cautelare monocratica di sospensiva dell’ efficacia del decreto del Prefetto di Verona. Il Tar di Venezia ha ritenuto, con succinta motivazione, prevalente l’ interesse a tutela dell’ Ordine pubblico a fronte dell’ interesse del tifoso alla partecipazione all’evento sportivo».

Il pool legale, formato dagli avvocati Oreste Agosto, Massimo Falci e Giovanni Adami, aveva sollevato dubbi sulla competenza del Prefetto nel decretare tali divieti (attribuiti per legge al Ministro dell’Interno) e sulla mancanza di coinvolgimento dei milanisti in recenti disordini. Il comunicato conclude con fermezza: «Si assiste ad una serie di provvedimenti volti a trincerarsi dietro la tutela dell’Ordine pubblico penalizzando intere tifoserie. La battaglia per affermare il diritto di libertà di circolazione del tifoso non finisce qui».