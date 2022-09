Il presidente Trentalange ha parlato durante l’incontro di oggi AIA-stampa. Ecco le sua parole in merito alla comunicazione degli arbitri

«Stiamo lavorando per rendere queste occasioni più frequenti per il futuro, per noi comunicare bene deve diventare una prerogativa fondamentale.Noi non regaliamo privilegi a nessuno. Non siamo la Mafia. La designazione arriva per meriti, non per dovere nei confronti di qualcuno. Sono molto contento del lavoro fatto insieme a Gianluca (Rocchi, ndr) sui nuovi arbitri»