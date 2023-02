Traguardo Bergamaschi: la statistica contro il Como

Ieri il Milan Femminile ha battuto nettamente il Como. Tra le protagoniste del match anche Bergamaschi autrice di due assist

la rossonera con i due passaggi vincenti prima per il gol di Piemonte e poi per quello di Vigilucci ha raggiunto quota 30 assist con la maglia rossonera. Inoltre 4 suoi cross sono andati a buon fine, solo Giugliano in questo turno ha fatto meglio