Tournée Milan: non solo Rebic, Origi e Ballo-Touré. Out altri due

Tournée Milan negli Stati Uniti: non solo Rebic, Origi e Ballo-Touré. Out altri due rossoneri: tutte le novità

Arrivano altri importanti aggiornamenti per quanto riguarda i giocatori del Milan che partiranno per la tournée in programma negli Stati Uniti.

Come riportato da Sky Sport, dopo Rebic, Origi e Ballo-Touré, anche altri due rossoneri non prenderanno parte alla spedizione oltreoceano: si tratta di Caldara e Lazetic, che rimaranno in Italia.