Ex Tottenham: «Il Milan passerà il turno al 55%». Il pronostico sull’ottavo di Champions League

L’ex difensore del Tottenham e ora allenatore del Sion Paolo Tramezzani ha parlato del sorteggio di Champions League tra Milan e Tottenham sulle colonne della Gazzetta dello Sport

TOTTENHAM – «Il mio preferito è Son. Se mi chiedete chi sono i miei cinque preferiti al mondo, lui c’è. Mi piace come interpreta il ruolo di attaccante, come sceglie quando attaccare la profondità, quando aprirsi, quando farsi trovare in area: per marcarlo, devi andare a cercarlo. E poi, quando accelera, non perde la qualità».

FAVORITO – «Io dico Milan al 55%. C’è anche un po’ di cuore nel pronostico: Gigi Ragno, che al Milan allena i portieri, è il mio migliore amico. In ogni caso, due grandi allenatori. Di Conte mi piace tutto, soprattutto come le sue squadre siano sempre riconoscibili. Le giocate sistematiche, la posizione delle mezze ali, il carattere che ricorda quello di Antonio calciatore: le sue squadre hanno un tatuaggio, potresti togliere le maglie e le riconosceresti. E questo capita solo con lui e, forse, con Simeone».