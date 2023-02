Tottenham, Conte operato: vuole esserci contro il Milan a San Siro

L’allenatore del Tottenham Antonio Conte è stato operato per colecistite. Il tecnico vuole tornare per la Champions

Antonio Conte è stato operato per colecistite. Come riporta il Corriere dello Sport, i tempi di riabilitazione da questo intervento vanno dalle due alle sei settimane. Il tecnico del Tottenham, uomo di 53 anni in perfetta salute, punta ad anticipare un pochino i tempi.

Il suo obiettivo è essere al fianco della sua squadra per il match di San Siro contro il Milan, gara valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League.