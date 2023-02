Verso Tottenham Milan, sold out del settore ospiti: attesi tremila rossoneri. Per la sfida dell’8 marzo, i tifosi non vogliono mancare

La Champions League fa tutti prigionieri, tifosi del Milan compresi. Per la sfida di ritorno degli ottavi di finale, i tifosi non vogliono farsi sfuggire l’occasione di sognare a Londra.

Per questo, il settore ospiti del New White Hart Lane è sold out: polverizzati i biglietti messi i vendita ad inizio febbraio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.