Torriani: «L’ovazione di San Siro all’esordio impressionante»

Torriani ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube del Milan nella quale ha parlato anche del suo esordio in rossonero

Lorenzo Torriani, portiere classe 2005, che ha effettuato il suo esordio in Champions League con il Milan in questa stagione a San Siro, sul canale YouTube del club ha raccontato le sue emozioni. Speciale giocare in rossonero per chi è milanese, un’emozione superiore sentire il boato della gente presente sugli spalti.

ESORDIO A SAN SIRO: «Si è fatto male Mike purtroppo e l’ovazione di San Siro al mio esordio è stata impressionante. San Siro quando urla lo senti».