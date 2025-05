Torriani, ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube del Milan, queste le sue dichiarazioni per la rubrica Homegrown

Lorenzo Torriani, intervistato sul canale YouTube del Milan, ha parlato dell’emozione dei primi allenamenti in prima squadra, con la conseguente convocazione in Serie A.

LE PRIME CONVOCAZIONI CON PIOLI – «Tutto è iniziato da vari allenamenti in prima squadra, quando mancavano portieri andavo con loro. Prima di Milan-Genoa mi chiama mister Ragno e dice di andare in sala video ed io ero con un sorriso a trentadue denti. Dentro la mia testa ho pensato che stesse succedendo davvero. Per me che sono milanese e milanista da tutta la vita è una grande emozione».