Torriani su Haaland: «Un colosso di quasi due metri! Una situazione unica, poi in quello stadio...»

Torriani, terzo portiere del Milan, si è raccontato in una lunghissima intervista ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv durante la nuova puntata di Homegrown, Lorenzo Torriani, portiere del Milan, ha dichiarato:

AMICHEVOLE COL MANCHESTER CITY DI HAALAND – «Mi ritrovo un colosso di quasi due metri, vederlo dal vivo è fantastico: l’ho sempre visto alla playstation. Dal vivo è molto più grande di come dicono. È veramente bello, una situazione unica. Poi giocare in uno stadio grande, con quasi 60mila spettatori: per uno come me, abituato al settore giovanile».