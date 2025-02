Torino Milan, Walker non sarà rischiato? Pronta una soluzione

Condividi via email

Torino Milan, lo staff medico non vorrebbe rischiare Kyle Walker. Già scelto il sostituto per il match di sabato

Kyle Walker nella giornata di oggi ha svolto delle terapie per un problema alla coscia sinistra. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo staff medico non vorrebbe rischiare il difensore inglese in Torino-Milan.

A questo punto il favorito per una maglia da titolare per il prossimo turno di Serie A sembrerebbe Jimenez.