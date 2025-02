Torino Milan, le ultime da Milanello: su Walker e Pulisic. Le condizioni

Condividi via email

Torino Milan, le ultime dal centro sportivo di Milanello in vista del match di sabato. Le condizioni Walker e Pulisic

Arrivano novità da Milanello in vista del match di campionato in programma sabato 22 febbraio tra Torino e Milan, gara valevole per la 26esima giornata di Serie A.

Walker si è sottoposto a delle terapie per un problema muscolare alla coscia sinistra e probabilmente salterà la sfida dell’Olimpico. Mentre Pulisic ha svolto l’intera sessione di allenamento ed è regolarmente recuperato per la partita.