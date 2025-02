Torino Milan, Conceicao può far riposare il titolarissimo! Riflessioni in corso a Milanello

Condividi via email

Torino Milan, Sergio Conceicao potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Kyle Walker nella trasferta di sabato pomeriggio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan sono aperte le riflessioni da parte di Sergio Conceicao sulla formazione da schierare sabato pomeriggio a Torino contro la squadra allenata da Vanoli.

Milan, Walker non è al top: da valutare per la gara contro il Torino. Conceiçao valuta un turno di riposo per il terzino inglese, reduce da 7 partite consecutive da titolare.