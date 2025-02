Condividi via email

Torino Milan, pessima notizia per Conceicao: il titolarissimo va verso l’esclusione. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida valevole per la 26ª giornata di Serie A tra il Torino e il Milan. Sergio Conceicao, per questa delicatissima sfida, molto probabilmente dovrà fare a meno di Walker.

Il terzino inglese, anche oggi, ha svolto solamente terapie. Proprio per questa ragione, dunque, è molto probabile che non riuscirà a scendere in campo.