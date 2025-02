Torino Milan, l’ultimo successo all’Olimpico nel 2021: ricordate quel risultato storico?

Condividi via email

Torino Milan, allo Stadio Olimpico Grande Torino i rossoneri non vincono dalla stagione 2020/2021. C’è stato un avvenimento storico

Domani alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena la 26esima giornata di campionato di Serie A. Il Milan non vince in casa del Torino da ormai quasi quattro anni, era la stagione 2020/21 quando arrivò un risultato storico.

Era il 12 maggio 2021 quando la squadra allora guidata da Stefano Pioli vinsero 0-7 in trasferta contro i granata. Questi i marcatori: Theo Hernandez (doppietta), Kessié, Brahim Diaz, Rebic (tripletta).