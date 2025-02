Torino Milan, trasferta ostica per i rossoneri: il dato sui granata. Solo due volte in tre mesi

Condividi via email

Torino Milan, gara tutt’altro che facile quella che andrà in scena allo Stadio Olimpico. Il dato parla chiaro

Nel prossimo turno di Serie A il Milan affronterà il Torino in trasferta. Sabato 22 febbraio alle ore 18:00 la squadra di Sergio Conceicao scenderà in campo allo Stadio Olimpico.

La squadra di Paolo Vanoli non perde in casa dal 21 dicembre scorso, contro il Bologna per 0-2. Da lì sono arrivati quattro risultati utili. Nel 2025 inoltre, considerando tutte le gare, i granata hanno perso una sola gara, sempre contro la formazione guidata da Italiano, nella scorsa giornata di campionato.