Torino Milan, tra campo e mercato: gli affari conclusi ed il punto su Pobega

Torino e Milan si sfidano questa sera allo stadio Olimpico, ma fanno anche il punto in chiave mercato. Due società da sempre intrecciate

Tra campo e mercato, Torino e Milan si sfidano questa sera in una gara importantissima per i rossoneri nella corsa Scudetto. Le due società protagoniste anche tra gli uffici dirigenziali, dove ballano diverse questioni.

Come riportato da Tuttosport, negli ultimi anni ci sono state diverse trattative tra i due club, dal prestito di Meitè al tormentone Baselli. Ora balla il caso Pobega, che sembra in procinto di tornare a Milanello dopo l’ottima annata in granata. Maldini aveva anche puntato Bremer e Belotti salvo poi affondare i colpi Botman dal Lille ed Origi dal Liverpool a zero.