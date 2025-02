Condividi via email

Torino Milan, i tifosi rossoneri contestano i giocatori: «Tirate fuori i cog..oni!». Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Conceicao

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro il Torino. Questa sfida non poteva iniziare peggio per la squadra rossonera: Maignan e Thiaw hanno dato vita ad un autogol assurdo.

Intanto, dalla tifoseria rossonera, sono già partite le contestazione. I supporters del Milan hanno invocato a gran voce il coro “Tirate fuori i cog..oni!”.