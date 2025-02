Torino Milan, i tifosi rossoneri non ci stanno: duro coro verso i calciatori allenati da Conceicao. Le ultimissime notizie

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro il Torino. I tifosi rossoneri hanno espresso tutto il loro disappunto per come si sta evolvendo la gara: i granata sono in vantaggio 1-0.

Sia dopo l’autogol di Thiaw che al termine del primo tempo i supporters del Milan si sono messi ad intonare a gran voce “Tirate fuori i cog..oni!”.