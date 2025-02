Torino Milan, nel segno di Theo e Rebic: vi ricordate l’ultimo successo in trasferta?

Condividi via email

Torino Milan, allo Stadio Olimpico Grande Torino i rossoneri non vincono dalla stagione 2020/2021. C’è stato un avvenimento storico

Domani alle ore 18:00 andrà in scena la 26esima giornata di campionato di Serie A. Il Milan non vince in casa del Torino da ormai quasi quattro anni, era la stagione 2020/21 quando arrivò un risultato storico nel segno di Theo Hernandez e Ante Rebic.

Era il 12 maggio 2021 quando la squadra allora guidata da Stefano Pioli si impose per 0-7 in trasferta contro i granata. Questi i marcatori: Theo Hernandez (doppietta), Kessié, Brahim Diaz, Rebic (tripletta).