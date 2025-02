Condividi via email

Torino Milan, Theo Hernandez a rischio panchina: prende sempre più quota questo scenario. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida valevole per la 26ª giornata di Serie A tra il Torino e il Milan. Theo Hernandez, per questa partita, potrebbe partire dalla panchina.

L’espulsione di Theo Hernandez, contro il Feyenoord a inizio ripresa sul risultato di 1-0, ha completamente cambiato le sorti della gara. La dirigenza starebbe addirittura meditando di dargli una multa.