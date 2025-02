Torino Milan, i rossoneri devono sfatare il tabù: c’è quella statistica da ribaltare. I dettagli

Condividi via email

Torino Milan, il club rossonero vuole raggiungere la terza vittoria consecutiva come non accadeva dal 2023: Conceicao avvisa i suoi

Come riportato da OptaPaolo, il Milan deve sfatare un importante tabù nella sfida di oggi pomeriggio contro il Torino.

Il Milan ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire reti; i rossoneri non ottengono tre successi di fila senza concedere gol in Serie A dal febbraio 2023 – in generale quella è stata anche l’ultima volta che hanno registrato tre clean sheet di fila nel torneo.